Генпрокуратура направила в суд обвинувальний акт стосовно Єфремова

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно голови фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України 4 січня 2017 року направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Єфремова про вчинення ним низки злочинів", – написав генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає генпрокурор, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади – Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також Єфремова звинувачують у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook додала: "Слід зазначити, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було завершено 9 грудня 2016 року, з того часу сторона захисту, в тому числі колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України А. Єфремов, знайомилися з матеріалами досудового розслідування. Працюємо далі".

Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.

Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.

Окрім того, 3 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.