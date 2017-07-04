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Генпрокуратура не отримала дозволу на заочне розслідування проти екс-міністра Колобова

Він не вважається підозрюваним і не перебуває в розшуку
Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.
Генпрокуратура не отримала дозволу на заочне розслідування проти екс-міністра Колобова Юрій Колобов. Фото: minfin.gov.ua

22 лютого Генпрокуратура звернулася до суду з клопотанням, але 3 квітня отримала відмову, - інформує LB.ua.

Колобов проходить у справі про приватизацію "Укртелекому". Колишнього міністра підозрюють у тому, що він профінансував із державного бюджету роботи з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які, згідно з умовами продажу пакета акцій "Укртелекому", мали бути покладені на покупця - компанію "ЕСУ". В результаті таких дій держбюджету було завдано збитків у розмірі 220 млн гривень.

Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання в місті Аліканте.

6 жовтня 2014 року Печерський райсуд заочно заарештував Колобова. У березні 2015 року його затримали іспанські жандарми, але в січні 2016 року Центральним слідчим судом №2 Національної судової колегії у кримінальних справах Іспанії прийнято рішення, що Колобов не підлягає видачі Україні.

Генпрокуратура вважає, що екс-міністр переховується від органів досудового слідства і суду.

Але Печерський суд вирішив, що Генпрокуратура могла направити йому в Іспанію повідомлення про підозру в установленому законом порядку. Цього зроблено не було, тому, на думку суду, Колобов не є підозрюваним, а отже, і заочне розслідування до нього не може бути застосовано.

У міжнародному розшуку Колобов зараз не перебуває.

Нагадаємо, що Колобов був міністром фінансів України в уряді Азарова з 28 лютого 2012 року по 27 лютого 2014 рік.

12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.

Оскільки колишній чиновник перебуває під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

В березні цього року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.

 
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