Генпрокуратура обшукує фігурантів справи Клименка
Про це інформує 19 жовтня прес-служба ГПУ.
Зазначається, що серед іншого, з метою отримання доказів незаконної легалізації коштів, проводиться обшук у житлових приміщеннях уповноважених осіб політичної партії "Успішна країна".
Як відомо, Головна військова прокуратура Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Колишнього голову Державної податкової служби та в подальшому міністра доходів та зборів України Олександра Клименка підозрюють в участі в організованій Віктором Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі.
Тобто у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.
Зазначимо, що у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.
Головна військова прокуратура у липні цього року разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать Клименку.
Зокрема 46 фігурантам було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, дев'ять осіб залишаються під вартою, 18 - під заставою.
Згодом, в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму $12 млрд.
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