Генпрокуратура обшукує фігурантів справи Клименка

Серед іншого, з метою отримання доказів незаконної легалізації коштів, проводиться обшук у житлових приміщеннях уповноважених осіб політичної партії "Успішна країна"

Слідчі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури на підставі дозволів суду проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до функціонування схеми легалізації грошових коштів колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

Про це інформує 19 жовтня прес-служба ГПУ.

Зазначається, що серед іншого, з метою отримання доказів незаконної легалізації коштів, проводиться обшук у житлових приміщеннях уповноважених осіб політичної партії "Успішна країна".

Як відомо, Головна військова прокуратура Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Колишнього голову Державної податкової служби та в подальшому міністра доходів та зборів України Олександра Клименка підозрюють в участі в організованій Віктором Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі.

Тобто у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.

Зазначимо, що у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.

Головна військова прокуратура у липні цього року разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать Клименку.

Зокрема 46 фігурантам було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, дев'ять осіб залишаються під вартою, 18 - під заставою.

Згодом, в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму $12 млрд.