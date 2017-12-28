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Генпрокуратура оскаржила звільнення Крисіна, засудженого за напад на Веремія

В ГПУ заявили, що це покарання не відповідає принципам законності
Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрій Крисіна, учасника озброєного нападу на журналіста В’ячеслава Веремія під час Євромайдану, унаслідок якого останній помер.
Генпрокуратура оскаржила звільнення Крисіна, засудженого за напад на Веремія Юрій Крисін. Фото: lb.ua

22 грудня Шевченківський суд Києва визнав Крисіна винним у хуліганстві, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року відносно журналіста газети "Вести" Веремія. Крисіна засудили до двох років умовного покарання і відпустили на волю в залі суду, - повідомила прес-служба ГПУ. 

Відтак, якщо протягом наступних двох років Крисін не вчинить нових правопорушень, то залишиться на волі.

В ГПУ заявили, що це покарання "не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та не є достатнім та необхідним для виправлення особи та попередження нових злочинів".

Тому ГПУ внесла скаргу щодо рішення Шевченківського суду з підстав "невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості".

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Суд вирішив, що дії Крисіна підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), але є пом'якшувальні обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.

У зв'язку з цим суд засудив його до 4 років в'язниці умовно, тобто звільнив від покарання з випробувальним терміном в 2 роки. Суд також зобов'язав Крисіна відшкодувати судові видатки в розмірі 12 284 гривень.

Рішення суду присутні зустріли криками "Ганьба", сам Крисін утік від представників ЗМІ. Дружина Веремія, яка була у суді, заявила, що у вироку вказано неправдиві дані: зокрема, суд назвав Крисіна не судимим, хоча його двічі засуджували за хуліганство й побиття громадян. 

Генеральна прокуратура України готує апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрія Крисіна.

Журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій повертався з редакції додому в таксі 19 лютого, на розі Вел. Житомирської та Володимирської він побачив натовп озброєних "тітушок" у камуфляжі і став їх фотографувати. Вони помітили і з криком "Кого снимаешь, Зачем снимаешь?", стали жорстоко бити його, а потім прострелили йому груди. Міліція спостерігала за цим, але не втручалась. За кілька годин журналіст помер у лікарні.

 

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28 12 2017 16:56
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