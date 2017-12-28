Генпрокуратура оскаржила звільнення Крисіна, засудженого за напад на Веремія

В ГПУ заявили, що це покарання не відповідає принципам законності

Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрій Крисіна, учасника озброєного нападу на журналіста В’ячеслава Веремія під час Євромайдану, унаслідок якого останній помер.

22 грудня Шевченківський суд Києва визнав Крисіна винним у хуліганстві, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року відносно журналіста газети "Вести" Веремія. Крисіна засудили до двох років умовного покарання і відпустили на волю в залі суду, - повідомила прес-служба ГПУ.

Відтак, якщо протягом наступних двох років Крисін не вчинить нових правопорушень, то залишиться на волі.

В ГПУ заявили, що це покарання "не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та не є достатнім та необхідним для виправлення особи та попередження нових злочинів".

Тому ГПУ внесла скаргу щодо рішення Шевченківського суду з підстав "невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості".

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.