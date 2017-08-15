Генпрокуратура підозрює депутата з "Відродження" в несплаті податків

Згідно з декларацією, депутату належить 9 об'єктів цінного рухомого майна, а в 2016 році він придбав годинник за 250 тис. гривень

Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Станіславом Березкіним з групи "Відродження".

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, пишуть "Українські новини" у вівторок.

Досудове розслідування встановило, що в електронній декларації за 2015 рік Березкін вказав 480 тис. доларів і 3 млн гривень готівкових коштів, а в декларації за 2016 рік – 475 тис. доларів і 1,1 млн гривень готівки.

Крім того, згідно з декларацією, депутату належить 9 об'єктів цінного рухомого майна, а в 2016 році він придбав годинник за 250 тис. гривень.

Разом з тим, за даними Державної фіскальної служби, доходи Березкіна за період з 1998 по 2015 роки склали лише 1 729 022 гривень.

У 2016 році депутат задекларував дохід в 143 289 гривень.

Попередній аналіз таких відомостей вказує на наявність можливого ухилення від сплати податків і зборів.

Суд задовольнив клопотання прокурора і надав Генпрокуратурі доступ до декларацій Березкіна за 2015 і 2016 роки, а також до письмових пояснень, які він подав щодо виправлених декларацій.

Нагадаємо, у липні сину Станіслава Березкіна Максиму заборонили виїзд з України через борги перед "Ощадбанком".

Як стверджують позивачі, у Максима Березкіна є заборгованість за кредитами перед "Ощадбанком" на 22 млн долл. і майже 111 млн грн, а також перед "Піреус банком" на 15 млн долл., йдеться у повідомленні.