Генпрокуратура підозрює міністра фінансів Данилюка в ухиленні від сплати податків

Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Суд доручив співробітникам Державної фіскальної служби провести перевірку міністра фінансів на предмет дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 1998-2016годов, - йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 18 липня, повідомляють Українські новини.

Генеральна прокуратура підозрює чиновника в ухиленні від сплати податків і зборів (ч. 1 ст.212 Кримінального кодексу).

Відповідне кримінальне провадження зареєстровано 4 липня 2017 року.

За даними ГПУ, Данилюк, очолюючи у 2010-2014 роках координаційний центр з впровадження економічних реформ при Адміністрації Президента Віктора Януковича, придбав житловий будинок площею 290 кв. м вартістю 2 млн грн, а також автомобіль БМВ Х5.

Крім того, в 2014 році Данилюк зробив внесок в розмірі 519,6 тис. грн на рахунок в Укрсоцбанку.

Разом з тим, згідно з податковою інформацією про доходи, за 2010-2014 роки Данилюк отримав дохід на суму 556,1 тис. грн.

Нагадаємо, що у квітні 2016 Верховна Рада призначила міністром фінансів заступника голови Адміністрації Президента Олександра Данилюка.