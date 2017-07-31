Генпрокуратура підозрює міністра фінансів Данилюка в ухиленні від сплати податків
Суд доручив співробітникам Державної фіскальної служби провести перевірку міністра фінансів на предмет дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 1998-2016годов, - йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 18 липня, повідомляють Українські новини.
Генеральна прокуратура підозрює чиновника в ухиленні від сплати податків і зборів (ч. 1 ст.212 Кримінального кодексу).
Відповідне кримінальне провадження зареєстровано 4 липня 2017 року.
За даними ГПУ, Данилюк, очолюючи у 2010-2014 роках координаційний центр з впровадження економічних реформ при Адміністрації Президента Віктора Януковича, придбав житловий будинок площею 290 кв. м вартістю 2 млн грн, а також автомобіль БМВ Х5.
Крім того, в 2014 році Данилюк зробив внесок в розмірі 519,6 тис. грн на рахунок в Укрсоцбанку.
Разом з тим, згідно з податковою інформацією про доходи, за 2010-2014 роки Данилюк отримав дохід на суму 556,1 тис. грн.
Нагадаємо, що у квітні 2016 Верховна Рада призначила міністром фінансів заступника голови Адміністрації Президента Олександра Данилюка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків