Генпрокуратура планує допитати Савченко у справі розстрілів на Майдані, - Горбатюк

Генеральна прокуратура України має намір допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко в справі про розстріли під час подій Євромайдану в лютому 2014 року.

Про це повідомив "Радіо Свобода" начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

15 березня Савченко заявила, що бачила, як голова Верховної Ради України Андрій Парубій "заводив снайперів у готель "Україна" під час Євромайдану. Пізніше вона сказала, що помилилася і мала на увазі не Парубія, а народного депутата від "Народного фронту", голову комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

"Слідчий домовляється про дату допиту, вона ще не визначена", – сказав Горбатюк.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

Також народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.

Зазначимо, що Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Вчора представник президента у парламенті Ірина Луценко заявляла, що у четвер Савченко вивели з Ради через погрозу з її боку.