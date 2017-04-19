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Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти судді, який розглядає позов Шокіна

Осіб Вищого адмінсуду підозрюють в тому, що вони умисно занесли неправдиві відомості в автоматизовану систему документообігу
Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно судді Валентина Мороза, який очолює суддівську колегію Вищого Адміністративного суду, що розглядає позов Віктора Шокіна про відновлення на посаді генпрокурора.
Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти судді, який розглядає позов Шокіна Віктор Шокін. Фото: УНІАН

Відповідний запис № 42017000000001050 з'явився в реєстрі досудових розслідувань 4 квітня, повідомляє "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".

Згідно з фабулою, посадових осіб Вищого адмінсуду підозрюють в тому, що в 2016-2017 роках вони умисно занесли неправдиві відомості в автоматизовану систему документообігу щодо можливості суддів брати участь у процесі та їхніх повноважень.

Мова йде про результати автоматизованого розподілу позову Громадської спілки "Асоціації органів самоорганізації населення міста Києва" до Київради щодо незаконного, на думку активістів, будівництва на березі Дніпра.

Розгляд цієї справи проводив Валентин Мороз, який нині очолює суддівську колегію у справі Віктора Шокіна про поновлення на посаді.

Нагадаємо, що екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.

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