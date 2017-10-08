Генпрокуратура порушила справу проти голови "Нафтогазу"

Департамент з розслідування особливо тяжких злочинів у сфері економіки Генеральної прокуратури 4 серпня порушив кримінальне провадження проти керівників НАК "Нафтогаз України".

В ГПУ не уточнили прізвищ фігурантів справи, пояснивши лише, що їх підозрюють у порушенні двох статей Кримінального кодексу: ст. 172 (Грубе порушення законодавства про працю) і ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), - інформує "Економічна правда".

У рамках цього провадження 9 серпня Генпрокуратура зажадала в "Нафтогазу" список документів.

"Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, просимо надати завірені копії чинного статуту "Нафтогазу"; журналу входу/виходу в центральний офіс компанії за 18 і 21 липня 2017 року", - подає видання текст документа.

Крім того, ГПУ зажадала табель обліку робочого часу голови НАК Андрія Коболєва, директора з адміністративної діяльності НАК Віталія Щербенка та начальника управління департаменту безпеки В. Лупащенка за 18 липня; посадову інструкцію Коболєва, Щербенка і Лупащенка, чинну на липень-серпень 2017 року.

Провадження відкрито за фактом звільнення 1 серпня Ігоря Бурака з посади віце-президента-головного інженера дочірньої компанії "Нафтогазу" "Укртрансгаз".

За неофіційними даними, в зазначені дати (18 і 21 липня) Бурак приїжджав до центрального офісу "Нафтогазу", де проводив зустріч з Коболєвим, Щербенком і Лупащенком.

"Говорили про його звільнення "за власним". Він не погодився, тому було розпочато внутрішнє службове розслідування і його звільнили за статтею", - пише видання.

Ігор Бурак є членом команди екс-президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва (зараз займає посаду заступника голови Міненерго), з яким Коболєв мав конфлікт.