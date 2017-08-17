Генпрокуратура порушила справу проти Хомутинніка

Слідчі перевіряють, чи сплачені податки з задекларованих мільйонів

Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків головою депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком.

Хомутиннік задекларував у 2015 році 32,7 млн гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки, йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, інформують "Українські новини".

Крім того, депутат задекларував 88 об'єктів цінного рухомого майна.

Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного й іншого законодавства за період із 1998-го по 2016 рік.

Крім того, суд надав доступ Генпрокуратурі до декларацій Хомутинніка за 2015-й і 2016 роки.

Нагадаємо, що народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік задекларував 30 компаній, з яких 9 зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Кайманових островах, 6 автомобілів, кілька земельних ділянок, картини, скульптури, годинники, телевізори, зброю.

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Раніше, "Схеми" повідомили, що журналісти помітили лідера депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка і його колегу Валерія Писаренка в компанії російського підприємця Павла Фукса на виході з VIP-терміналу аеропорту "Київ". Вони прибули на літаку Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Коштує такий літак близько 25 млн доларів. У декларації літака немає.