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Генпрокуратура повідомила Бубенчику про нову підозру

Тепер Бубенчика підозрюють у замаху на життя правоохоронця і незаконному зберіганні зброї
Генеральна прокуратура України оголосила про нову підозру учаснику Евромайдана Івану Бубенчику.
Генпрокуратура повідомила Бубенчику про нову підозру Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні, 5 квітня 2018 року, заступник генерального прокурора України Анжела Стрижевська повідомила підозрюваному Івану Бубенчику в присутності адвокатів про заміну раніше повідомленої підозри. Відтепер І. Бубенчик підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу) і ч. 1 ст. 263 КК України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї)", –  повідомив спікер ГПУ Андрій Лисенко.

Як відомо, 3 квітня ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані в правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.

Бубенчика підозрюють в посяганні на життя співробітників правоохоронного органу (стаття 348 КК), умисне вбивство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч.1 ст. 263 КК).

У законі про амністію вказана лише 348 стаття КК. Статей 115 і 263 КК в законі немає.

Депутат Володимир Парасюк і Семен Семенченко готові взяти Бубенчика на поруки.

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05 04 2018 17:58
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