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Генпрокуратура повідомила про арешт майна екс-секретаря РНБО Сергія Клюєва

В ГПУ не уточнили, в яких саме країнах заарештовано майно братів Клюєвих і на яку суму
Майно і банківські рахунки екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрія Клюєва та його брата Сергія заарештовано в рамках розслідування порушених проти них кримінальних справ.
Генпрокуратура повідомила про арешт майна екс-секретаря РНБО Сергія Клюєва Сергій Клюєв. Фото: УНІАН

"З метою забезпечення заходів кримінального провадження на майно, у тому числі банківські рахунки підозрюваних (Андрія та Сергія Клюєвих – ред.), як на території України, так і за кордоном, накладено арешт", - йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на відповідний запит УНН.

При цьому в ГПУ не уточнили, в яких саме країнах заарештовано майно братів Клюєвих і на яку суму. Однак нагадали, що відомство здійснює досудове розслідування в кримінальних провадженнях за підозрою Андрія та Сергія Клюєвих у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

"У зв’язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваних їх оголошено в розшук", - додається у відповіді прокуратури.

Зауважимо, раніше суд не дозволив прокурорам розпочати спеціальне (заочне) розслідування проти Андрія Клюєва. Зокрема, екс-чиновника звинувачують у зловживанні повноваженнями секретаря РНБО, зокрема у виконанні вказівки колишнього президента Віктора Януковича про розгон учасників протесту в Києві 22-29 листопада 2013 року. Політика було оголошено в розшук 28 лютого 2014 року. У травні 2015 року ГПУ намагалася оголосити його в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, але отримала відмову із вказівкою на "політичний характер справи".

Нагадаємо, що Київський апеляційний госпсуд 6 квітня скасував арешт 121,8 млн грн на рахунках трьох компаній братів Андрія та Сергія Клюєвих.


 

 

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08 10 2017 12:36
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