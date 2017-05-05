ГПУ повідомила про підозру колишньому віце-прем’єр-міністру України Арбузову
"Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакету акцій ВАТ Укртелеком - ТОВ ЄСУ умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП), незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України та приватизації 92% державного пакета акцій ВАТ Укртелеком за заниженою вартістю", - уточнили в ГПУ.
У цьому кримінальному провадженні складено та направлено повідомлення про підозру Арбузову у вчиненні незаконного фінансування створення ТМСП за рахунок державних коштів в сумі 220 млн грн (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
На даний час вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу.
Раніше ГПУ підтвердила арешт $49,3 млн на рахунках Арбузова у Латвії. Натомість, захист колишнього віце-прем'єра заявляв, що має докази відсутності в Латвії банківських рахунків свого підзахисного.
Нагадаємо, фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж картини та скульптури, що перебувають на балансі АТ "КБ "Експобанк".
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