ГПУ повідомила про підозру колишньому віце-прем’єр-міністру України Арбузову

Генеральна прокуратура України направила повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

"Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакету акцій ВАТ Укртелеком - ТОВ ЄСУ умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП), незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України та приватизації 92% державного пакета акцій ВАТ Укртелеком за заниженою вартістю", - уточнили в ГПУ.

У цьому кримінальному провадженні складено та направлено повідомлення про підозру Арбузову у вчиненні незаконного фінансування створення ТМСП за рахунок державних коштів в сумі 220 млн грн (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

На даний час вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу.

Раніше ГПУ підтвердила арешт $49,3 млн на рахунках Арбузова у Латвії. Натомість, захист колишнього віце-прем'єра заявляв, що має докази відсутності в Латвії банківських рахунків свого підзахисного.

Нагадаємо, фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж картини та скульптури, що перебувають на балансі АТ "КБ "Експобанк".