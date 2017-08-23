Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Генпрокуратура повідомила про підозру начальника поліції охорони Будника

Також повідомлено про підозру особу, яка виступала посередником під час передачі грошей
Генеральна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабара начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції Сергія Будника.
Генпрокуратура повідомила про підозру начальника поліції охорони Будника Фото: vlada.io

Також повідомлено про підозру особу, яка виступила посередником під час передачі грошей - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, повідомляють на сайті ГПУ.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Будника затримали у вівторок під час отримання 96 тис. гривень хабара. За інформацією ГПУ, він через посередника вимагав, крім офіційних платежів, більш ніж 80 тис. гривень щомісяця за надання послуг фізичної охорони.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2017 17:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.