CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабара начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції Сергія Будника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура повідомила про підозру начальника поліції охорони Будника
Також повідомлено про підозру особу, яка виступала посередником під час передачі грошей
Фото: vlada.io
Також повідомлено про підозру особу, яка виступила посередником під час передачі грошей - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, повідомляють на сайті ГПУ.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, що Будника затримали у вівторок під час отримання 96 тис. гривень хабара. За інформацією ГПУ, він через посередника вимагав, крім офіційних платежів, більш ніж 80 тис. гривень щомісяця за надання послуг фізичної охорони.
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23 08 2017 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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