Генпрокуратура повідомила про підозру начальника поліції охорони Будника

Також повідомлено про підозру особу, яка виступала посередником під час передачі грошей

Генеральна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабара начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції Сергія Будника.

Також повідомлено про підозру особу, яка виступила посередником під час передачі грошей - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, повідомляють на сайті ГПУ.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Будника затримали у вівторок під час отримання 96 тис. гривень хабара. За інформацією ГПУ, він через посередника вимагав, крім офіційних платежів, більш ніж 80 тис. гривень щомісяця за надання послуг фізичної охорони.