Генпрокуратура проводить обшуки в Укрзалізниці

Генеральна прокуратура України проводить обшук в будівлі Укрзалізниці для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.

"Зараз в будівлі Укрзалізниці співробітниками ГПУ проводяться слідчі дії, йде обшук з метою фіксації кримінального правопорушення, яке стосується розтрати коштів ПАТ в особливо великих розмірах. Одному з керівників локомотивного господарства оголошено підозру, однак, так як він відсутній, повідомлення про підозру передано одному з членів правління", - повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва ГПУ Олександр Цилюрик, передає Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що в кримінальному провадженні вивчається розкрадання на сотні мільйонів гривень, а в рамках зазначеного оголошеного підозри фігурує сума у 12 млн грн.

Також він уточнив, що підозра висунуто одному із заступників департаменту локомотивного господарства, проте імені не назвав.

"По епізоду, за яким висунуто підозру, була закуплена за сприяння вказаного керівника у юридичної особи продукція неналежної якості, яка не могла бути використана в ремонті рухомого складу" - сказав Цилюрик, додавши, що ці закупівлі відбувалися у 2015-16 років.

За його словами, у зв'язку з відсутністю підозрюваного, так як він виїхав у термінове відрядження, членам правління ПАТ вручена повістка про необхідність явки підозрюваного в ГПУ, де будуть вестися подальші слідчі дії.

Він також зазначив що Укрзалізниця і глава правління Войцех Балчун сприяють слідству: надають необхідні документи, не створюють ніяких перешкод.

Згідно з даними веб-сайту Укрзалізниці заступниками начальника зазначеного департаменту є Ігор Режіло і Віктор Лесик.