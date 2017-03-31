Генпрокуратура проводить обшуки в Антимонопольному комітеті, - ОНОВЛЕНО

Обшуки можуть бути пов'язаними зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine

Генеральна прокуратура прийшла з обшуками в будівлю Антимонопольного комітету, нікого з працівників не пропускають.

"Генеральна прокуратура з 7.30. Чи відкривайте або ламаємо двері. Обшук в АМКУ. Нікого в будівлі не пускають. Маски. Зброя", - повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді в Facebook.

У той же час генпрокурор Юрій Луценко повідомив на Facebook про проведення обшуків у справі монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine та розкриття схеми особливо великого ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедис Україна"), зокрема, громадянин РФ Кесаєв, за яким рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедис" призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Прокурор підкреслив, що "для утримання монопольного становища фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів", однак не уточнив яких.

За підрахунками Генпрокуратури, незважаючи на заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роках було виведено 2,5 млрд грн.

Оновлення: Розслідування за TEDIS Ukraine може стати приводом для вимоги відставки керівництва АМКУ. Таку думку на брифінгу висловив голова МВС Арсен Аваков.

"Я, як міністр, політична фігура, можу заявити про те, що в результаті цього розслідування, товариство, і ми всі разом в праві вимагати відставки керівництва АМКУ", - сказав Аваков.

Зазначимо, що сьогодні під час обшуків, ні голови АМКУ ні його заступників на місці немає, всі вони у відрядженнях на території України.