Генпрокуратура РФ відмовила Україні в затриманні Януковича

У відомстві послалися на Європейську конвенцію про видачу

Генеральна прокуратура Росії відмовила Україні в тимчасовому затриманні та взятті під варту втікача-президента України Віктора Януковича, вважаючи його переслідування політично мотивованим.

Про це повідомив офіційний представник відомства Олександр Курінний, інформує РИА Новости.

Курінний пояснив, що в 2015-2016 роках з Генпрокуратури України у зв'язку з проведенням досудових розслідувань надходили клопотання про тимчасове затримання та взяття під варту Віктора Януковича. У результаті зазначені клопотання залишено без задоволення на підставі пункту 2 статті 3 Європейської конвенції про видачу. Українська сторона була про це поінформована.

Відповідно до зазначеної статті конвенції, видача не здійснюється, якщо особу обвинувачують у вчиненні політичного злочину.

"Те ж правило застосовується, коли в запитуваної сторони є підстави припускати, що людині формально пред'являють звинувачення у кримінальному злочині, а насправді будуть переслідувати за її расу, релігію, національність чи політичні переконання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня Печерський райсуд Києва виніс рішення про затримання колишнього президента України Віктора Януковича, який переховується після втечі з країни на території Росії.

Януковичу інкриміновано те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території РФ, він вчинив державну зраду, звернувшись з письмовою заявою до президента РФ з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму і об'єктів державної власності на суму понад 1,080 трлн гривень.

Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.