Генпрокуратура розслідує незаконне відчуження Януковичем санаторію Київводоканалу

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2011-2012 роках голова правління Валерій Ченчевий та деякі члени Наглядової ради КВК, протиправно відчужили на підконтрольні Януковичам фірми санаторій "Джерело"

Генеральна прокуратура розслідує незаконне відчуження майна АК "Київводоканал" на користь фірм, підконтрольних біглому екс-президенту Віктору Януковичу та його синові Олександру Януковичу.

Згідно з ухвалою суду, розкрадання Київводоканалу прокуратура досліджує в рамках загального провадження від 06.03.2014, за фактом заволодіння Віктором Януковичем державним майном в особливо великому розмірі, - повідомляє Bihus.info.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2011-2012 роках голова правління Валерій Ченчевий та деякі члени Наглядової ради КВК, протиправно відчужили на підконтрольні Януковичам фірми санаторій "Джерело" (м. Київ, вул. Курортна, 4) та комплекс будівель (Київ, вул. Генерала Родимцева, 4).

Серед компаній-набувачів: ПП "Технохімпостач", ТОВ "Гєлліос ЛТД" і ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД". Для приховання оборудки залучили ПАТ "Радикал банк", керівники якого були підконтрольні Януковичам.

13 квітня 2017 року прокуратура провела обшук у київського нотаріуса Ольги Пинзеник та вилучила копії документів КВК (статутні документи, протоколи засідань і зборів акціонерів, накази, свідоцтва на майно); копії документів ПАТ "Радикал Банк"; копії паспортів та ІПН Валерія Ченчевого та Анрі Веремійченка (тоді голова правління "Радикал Банка"); заяви про обтяження та іпотеку майна.

18 квітня суд наклав арешт на вилучені документи. Також прокурори отримали доступ до банківських та реєстраційних справ вказаних трьох фірм, і договорів поруки в банку.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили історію розкрадання майна водоканалу ще у травні 2015 року. Йшлося про те, що у 2011 році КВК взяв у "Радикалі" позику на 7,5 млн грн на 40 днів. В заставу віддали:

- лікувально-оздоровчий комплекс "Джерело" в Пущі-Водиці (оцінений у 4,43 млн грн, хоча 2,7 га землі комплексу ринково вартували близько 2,7 млн доларів),

- комплекс споруд на вул. Генерала Родимцева (278 кв. м, 3,70 млн грн),

- санаторій-профілакторій "Хвиля" біля с. Зазим’я, на північ від Києва (11 350 кв. м, 8,19 млн грн).

За кредит водоканалу поручилось ПП "Технохімпостач", оформлене на белізький офшор. Під заставу фірма віддала свій депозит в цьому ж банку.

КВК умови договору не виконав. Банк списав гроші з "Технохімпостачу" в рахунок кредиту водоканалу, а той стягнув з КВК заставне майно.

Після оборудки фірму ліквідували. Майно КВК перед ліквідацією "Технохімпостач" перепродав іншим фірмам.

Санаторій "Джерело" продали ТОВ "Гєлліос ЛТД". Керівник цієї фірми – член правління фонду громадянської дружини Януковича Любові Полєжай.

Майновий комплекс на Родимцева отримало ТОВ "Юріте ЛТД", зареєстроване в одній будівлі з фірмами Ярослава Бери (член наглядової ради КВК та акціонер "Радикал Банку"), та Валерія Бута (замголови правління "Радикала").

Комплекс складався із складу і майстерен, розташованих на чверті гектару землі поблизу Свято-Покровського монастиря (Голосіївський ліс). Нині там збудували готель.