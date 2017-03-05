Генпрокуратура розслідує розкрадання чотирьох млрд гривень у Терра Банку і Південкомбанку

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами розкрадання протягом 2011-2014 років посадовими особами й акціонерами Терра Банку і Південкомбанку, власником яких був Руслан Циплаков, понад чотирьох млрд гривень, у результаті чого банки опинилися у стані неплатоспроможності.

Гроші викрали шляхом укладення низки сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо або побічно були пов'язані з власниками та керівниками цих банків, - повідомляють на сайті ГПУ.

"У цей час слідством доведено факти розкрадання належних ПАТ "Терра Банк" 360 млн грн, у зв'язку з чим повідомлено про підозру у вчиненні розкрадань грошових коштів банків в особливо великих розмірах сімох членів установленої злочинної організації на чолі з Р. Циплаковим. До складу злочинної організації входили інші власники і керівництво ПАТ "Терра Банку" і керівники низки юридичних осіб, які для створення видимості забезпечення кредитних зобов'язань надавали в заставу банку майно, вартість якого була в сотні разів завищена або взагалі не належала заставодавцям", - сказано в повідомленні.

27 квітня слідчі провели обшуки за місцем проживання членів злочинної організації.

Для двох підозрюваних вирішують питання про обрання запобіжного заходу, інших п'ятьох осіб оголошено в розшук.

Нагадаємо, Терра Банк і Південкомбанк луснули 2014 року. Їхній власник Руслан Циплаков відомий як приятель Віктора Януковича-молодшого, який загинув у 2015 році.