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Генпрокуратура: розслідування щодо НАБУ не стосується втручання у вибори в США

В ГПУ підтвердили, що кримінальне провадження розпочато за результатами розгляду звернення народного депутата України Андрія Деркача
Генпрокуратура України розслідує в рамках відкритого кримінального провадження ймовірне розголошення НАБУ матеріалів справи по "чорній касі Партії регіонів", але ні про яке втручання Бюро у вибори президента США мова не йде.
Генпрокуратура: розслідування щодо НАБУ не стосується втручання у вибори в США Фото: nabu.gov.ua

"Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 387 КК України за фактом ймовірного розголошення службовими особами правоохоронних органів даних досудового розслідування. У даному кримінальному провадженні не розслідуються так звані факти "втручання в вибори Президента США", – йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Також в ГПУ підтвердили, що кримінальне провадження розпочато за результатами розгляду звернення народного депутата України Андрія Деркача.

У свою чергу, прес-секретарка НАБУ Світлана Оліфіра сказала "Громадському", що відомство надавало коментарі про наявність в списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів імені екс-керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта, виключно у відповідь на запити ЗМІ.

"НАБУ та САП неодноразово заявляли, що жодного розслідування стосовно Пола Манафорта не велося. Ми наголошуємо на тому, що він – не є підслідною нам особою. Усі коментарі стосовно наявності ім’я Пола Манафорта у списках так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів надавалися виключно у відповідь на запити ЗМІ і з метою запобігання маніпуляціям", – сказала Оліфіра.

У червні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що не мають повноважень вести розслідування щодо екс-радника президента-втікача Віктора Януковича Пола Манафорта.

Нагадаємо, раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підпису Манафорта не було на жодній зі сторінок "амбарної книги" Партії регіонів, а інформація про його вину – це піар-технологія.

Детективи НАБУ та прокурори САП 30 травня 2016 року розпочали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Трепаком. В рамках розслідування даного провадження 13 грудня 2016 року Голові ЦВК Михайлу Охендовському, чиє прізвище та підпис фігурували у переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.

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