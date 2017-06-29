Генпрокуратура та Чернігівська ОДА пояснили, за що президент нагородив Атрошенка та Кулика

Зокрема, Генпрокуратура зробила подання до АП про нагородження Кулика через його внесок у конфіскацію грошей Януковича

Генпрокуратура та Чернігівська ОДА пояснили, за що зробили подання до Адміністрації президента про нагородження заступника начальника департаменту ГПУ Костянтина Кулика та мера Чернігова Владислава Атрошенка.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Генпрокуратура зробила подання до АП про нагородження Кулика через вклад у конфіскацію 1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича, пише "Українська Правда".

Відомство також робило відповідні подання на заступників генпрокурора Євгена Єніна та Анжелу Стрижевську. Єнін отримав нагороду, Стрижевської в указі немає.

"Зокрема, Костянтин Кулик – у зв'язку зі здійсненням процесуального керівництва у провадженні за фактом розслідування окремих епізодів діяльності злочинної організації Януковича, внаслідок чого отримані обвинувальні вироки суду низці учасників цієї організації, а також застосовано процедуру спецконфіскації частини активів організації на суму 1,3 млрд. дол. США", – повідомила Сарган.

Про нагородження Атрошенка повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, що лист щодо нього надійшов до адміністрації за підписом заступника міського голови з гуманітарних питань.

"Лист надійшов з формулюванням "за значний особистий внесок до розвитку громади Чернігова та з нагоди святкування річниці Асоціації міст", – зазначили у відомстві.

На запитання щодо причин нагороди у прес-службі пояснили, що не можуть назвати конкретний внесок, який став підставою для подання, адже така інформація відсутня в документах.

"Я хочу нагадати, що він є міським головою, тому, я думаю, тут неможливо конкретизувати. Він же постійно тут", – додав прес-секретар Андрій Потенко.

"З нагоди відзначення 25-річчя АМУ регіональні відділення запропонували осіб для нагородження (мерів міст, які входять в асоціацію) за внесок у розвиток місцевого самоврядування. Кличко підписом підтримав (за процедурою) загальний список, який був переданий в Адміністрацію президента", – пояснили у прес-службі Віталія Кличка, голови Асоціації міст України, який письмово підтримав подання щодо нагородження Атрошенка.

Речник голови ВР пообіцяв надати відповідь найближчим часом щодо подань на нагородження депутатів Олександра Гереги та Костянтина Іщейкіна.

Нагадаємо, 28 червня з нагоди Дня Конституції України президент нагородив близько 190 осіб. Серед них нагороди отримали депутати Верховної Ради VII і VIII скликань, котрі в 2014 році голосували за так звані закони 16 січня, а також начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ, колишній прокурор сил АТО Костянтин Кулик.

Олександр Герега і Владислав Атрошенко голосували за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року. Пізніше, 1 жовтня 2014 року Атрошенко відкликав свій голос, підписавши заяву з проханням вважати результатом його голосування "Не голосував". восени 2015 року Атрошенко переміг на виборах мера Чергнігова. На його місце до парламенту після довиборів по 206 округу пройшов нинішній депутат фракції БПП Сергій Березенко.

Нардеп Герега свій голос за "диктаторські закони" не відкликав.

Костянтина Кулика НАБУ підозрювало в незаконному збагаченні. Попри це у квітні 2017 року генпрокурор перевів його з посади прокурора АТО на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.