Генпрокуратура та СБУ обшукують "Укргазвидобування"

Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в ПАТ "Укргазвидобування".

"Представники Генеральної прокуратури України в супроводі представників СБУ знов проводять обшуки та виїмку документів. ГПУ цікавлять проведені у 2016-2017 рр роботи з гідророзриву пластів та капітального ремонту свердловин, які допомогли ПАТ "Укргазвидобування" досягти максимального за останні п’ять років добового видобутку природного газу", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Як зазначається, обшуки проводяться за ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 11 серпня 2017 року. Повідомляється, що відповідно до ухвали суду, правоохоронці мають право вилучити первинні фінансово-господарські документи пов'язанні з відносинами "Укргазвидобування" з румунською компаниєю Tacrom Services S.R.L та білоруською "Бєлоруснєфть".

"Укргазвидобування" наголошує, що вилучення важливої для технологічного процесу документації та масові виклики на допити технічних керівників апарату УГВ та філій компанії можуть дестабілізувати роботу Товариства, що негативно вплине на виконання найбільшим газовидобувним підприємством України урядової програми зі збільшення видобутку природного газу. Подібні дії правоохоронців також можуть призвести до погіршення іміджу "Укргазвидобування" та України у міжнародному бізнес середовищі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні в "Укргазвидобуванні" заявили, що в офісі компанії проводяться обшуки Службою безпеки України.

Підставою для обшуків стала ухвала слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників Компанії та серверів.

Згодом в СБУ розповіли, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".