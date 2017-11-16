Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти директора НАБУ, - ЗМІ
Про це повідомили Українській правді джерела в ГПУ.
Кримінальну справу відкрито на підставі опублікованої в Інтернеті розмови, на якій голосом, схожим на Ситника, розповідають деталі прослуховування у справі екс-прокурора Костянтина Кулика. На засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради 15 листопада народний депутат Антон Геращенко закликав перевірити цей запис на предмет порушення кількох статей Кримінального кодексу.
Джерела Insider у ГПУ повідомили, що кримінальне провадження відкрито за зверненням народного депутата Олени Масоріної.
Директору НАБУ інкримінують ст.328 (розголошення даних, що становлять державну таємницю) ККУ. Максимальне покарання - позбавлення волі до восьми років.
За словами співрозмовників у Генпрокуратурі, Ситника можуть викликати на допит у п‘ятницю, 17 листопада. На даний момент він перебуває у відрядженні у Португалії.
Нагадаємо, що після візиту до Національного агентства з питань запобігання корупції директор НАБУ Артем Ситник допустив можливість свого арешту.
13 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.
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