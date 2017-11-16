Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти директора НАБУ, - ЗМІ

Артем Ситник, за даними ЗМІ, виїхав з України у відрядження

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ймовірного розголошення даних слідства директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Про це повідомили Українській правді джерела в ГПУ.

Кримінальну справу відкрито на підставі опублікованої в Інтернеті розмови, на якій голосом, схожим на Ситника, розповідають деталі прослуховування у справі екс-прокурора Костянтина Кулика. На засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради 15 листопада народний депутат Антон Геращенко закликав перевірити цей запис на предмет порушення кількох статей Кримінального кодексу.

Джерела Insider у ГПУ повідомили, що кримінальне провадження відкрито за зверненням народного депутата Олени Масоріної.

Директору НАБУ інкримінують ст.328 (розголошення даних, що становлять державну таємницю) ККУ. Максимальне покарання - позбавлення волі до восьми років.

За словами співрозмовників у Генпрокуратурі, Ситника можуть викликати на допит у п‘ятницю, 17 листопада. На даний момент він перебуває у відрядженні у Португалії.

Нагадаємо, що після візиту до Національного агентства з питань запобігання корупції директор НАБУ Артем Ситник допустив можливість свого арешту.

13 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.