Генпрокуратура втратила право порушувати розслідування

З 20 листопада розслідувати злочини, вчинені вищими держчиновниками, може лише ДБР

Генеральна прокуратура втратила право порушувати розслідування.

Про це йдеться в п.1 Прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу, що набули чинності з 20 листопада 2017 року, інформує LB.ua.

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань (ДБР), щонайдовше 5 років з дня набуття чинності нового КПК (19 листопада 2012 року). З 20 листопада 2017 року тільки слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, вчинені екс-президентами, вищими держчиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями і правоохоронцями.

Також Держбюро розслідувань отримує право розслідувати злочини, скоєні детективами Національного антикорупційного бюро та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До підслідності ДБР також належать і військові злочини.

Відповідно до п. 1 розділу XI Перехідних положень КПК, слідчі прокуратури мають право продовжити розслідування, розпочаті до 20 листопада 2017 року. Ці розслідування не можуть тривати понад два роки.

Законопроектом №7278, зареєстрованим у Раді 10 листопада, пропонувалося перенести дату передачі функції слідства від Генпрокуратури до ДБР з 20 листопада 2017 на 1 січня 2019 року. Цей проект закону був розроблений депутатами комітету парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Проте 16 листопада Рада не змогла включити його до порядку денного і, відповідно, прийняти документ.

Нагадаємо, 16 листопада, конкурсна комісія обрала керівником Держбюро розслідувань Романа Трубу, екс-прокурора, який раніше займав посаду начальника слідчого відділу управління прокуратури Львівської області.