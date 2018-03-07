Генпрокуратура викликає Черновецького з сином на допит
Повістки для екс-мера та його сина оприлюднені на сайті ГПУ. Їх викликають на допит у кримінальному провадженні як свідків.
"Гр-н Черновецький Леонід Михайлович, 25.11.1951 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року о 10 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B.", – йдеться в повідомленні.
"Гр-н Черновецький Степан Леонідович, 27.10.1978 року народження, відповідно до вимог ст.сг. 133. 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року об 11 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B.", – зазначається в повістці сина колишнього очільника Києва.
У ГПУ не розповідають про кримінальне провадження, в межах якого Черновецьких запросили на допит. Однак зазначений номер кримінального провадження збігається з номером провадження від 31 січня 2013 року, згідно з яким викликали для проведення слідчих і процесуальних дій як підозрюваного народного депутата Євгена Бакуліна з фракції "Опозиційний блок". У межах цього кримінального провадження Генпрокуратура розслідує створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших. Один з епізодів провадження – розкрадання під час закупівлі так званих "вишок Бойка" – самопідіймальних бурових установок, придбаних за більш ніж $400 млн.
Нагадаємо, Леонід Черновецький був мером Києва з 2006 до 2012 року. Тепер мешкає за кордоном. У липні 2017 року ГПУ повідомила Черновецькому про підозру у зловживанні владою, а суд дав дозвіл на його затримання. У вересні 2017 року екс-мера оголосили в розшук.
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