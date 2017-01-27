Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Генпрокуратура викликала на допити екс-міністра Клименка

Також Клименка викликають на допит 3 лютого о 10 годині для проведення слідчих дій
Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури викликала на допити екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
Генпрокуратура викликала на допити екс-міністра Клименка Фото: finance.bigmir.net

Про це йдеться у повістках, які оприлюднені на офіційному сайті відомства.

Екс-міністра в якості підозрюваного викликають на допит до другого слідчого відділу Головної військової прокуратури на 10 годину 30 січня для низки слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Також Клименка викликають на допит 3 лютого о 10 годині для проведення слідчих дій.

Як повідомлялося, Головна військова прокуратура проводить розслідування у кримінальному провадженні стосовно Клименка, за підозрою в участі в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти держвласності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

За даними СБУ, Клименко живе в Москві, де купив елітне житло.

Зазначимо, Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє про зустріч убитого журналіста інтернет-видання "Українська правда" Павла Шеремета з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком у Росії на початку липня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2017 06:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat