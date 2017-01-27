Генпрокуратура викликала на допити екс-міністра Клименка
Про це йдеться у повістках, які оприлюднені на офіційному сайті відомства.
Екс-міністра в якості підозрюваного викликають на допит до другого слідчого відділу Головної військової прокуратури на 10 годину 30 січня для низки слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Також Клименка викликають на допит 3 лютого о 10 годині для проведення слідчих дій.
Як повідомлялося, Головна військова прокуратура проводить розслідування у кримінальному провадженні стосовно Клименка, за підозрою в участі в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти держвласності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.
За даними СБУ, Клименко живе в Москві, де купив елітне житло.
Зазначимо, Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.
Нагадаємо, заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє про зустріч убитого журналіста інтернет-видання "Українська правда" Павла Шеремета з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком у Росії на початку липня.
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