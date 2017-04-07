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Генпрокуратура викликала Садового на допит

Йдеться про справу щодо індустріального парку у Львові,
Міського голову Львова Андрія Садового викликали до Генеральної прокуратури на допит.
Генпрокуратура викликала Садового на допит Андрій Садовий. Фото: RIA

Йдеться про справу щодо індустріального парку у Львові, повідомив Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"О 10:30 йду на допит в Генпрокуратуру. Справа "Держава Україна проти індустріального парку у Львові", – написав Садовий.

Він зазначив, що голландська девелоперська компанія CTP перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком у промзоні Рясне-2.

"Після перемоги голландці пропонують не лише інвестувати в майбутній парк, але й викупити землю під ним (хоча не повинні були), голландці погоджуються сплатити за землю 52 млн грн (відповідно до грошової оцінки) і зобов'язуються інвестувати лише в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць", – зазначив мер Львова.

За його словами, це могло б стати приводом для оптимізму, але в Україні порушили кримінальну справу.

"(Українська держава) починає маски-шоу у всіх причетних установах, шукають кримінал там, де його нема і бути не може. Історія триває вже близько року і я дивуюсь терпінню інвесторів, які досі не розвернулись і не гримнули дверима", – заявив Садовий.

"Буду боротись за цей проект. Не маю таких повноважень, як вся державна машина, але керуюсь меседжем, який неодноразово озвучував президент Порошенко на численних економічних форумах: "Україна відкрита для інвестицій!", – зазначив він.

"Після допиту розповім більше", – написав Садовий.

Нагадаємо, що торік у мерії Львова проходили обшуки в цій справі.

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