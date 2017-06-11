Генпрокуратура закрила справу щодо Хомутинніка
"Це кримінальне провадження дійсно було закрито в кінці минулого тижня. Ми проводили слідчі дії і злочину не встановили", – повідомив керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк, інформують "Українські новини"
За його словами, Генпрокуратурі було надано всі документи, що підтверджують надходження коштів і погашення зобов'язань перед бюджетом з боку Хомутинніка.
Таким чином підстав для повідомлення йому про підозру слідчі не виявили.
Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків головою депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком.
Нагадаємо, що народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік задекларував 30 компаній, з яких 9 зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Кайманових островах, 6 автомобілів, кілька земельних ділянок, картини, скульптури, годинники, телевізори, зброю.
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Раніше, "Схеми" повідомили, що журналісти помітили лідера депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка і його колегу Валерія Писаренка в компанії російського підприємця Павла Фукса на виході з VIP-терміналу аеропорту "Київ". Вони прибули на літаку Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Коштує такий літак близько 25 млн доларів. У декларації літака немає.
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