Генпрокуратура закрила справи щодо Яценюка
"Генпрокуратура була зобов'язана зареєструвати ці заяви. Обидві справи закриті, тому що встановлена відсутність кримінального правопорушення. Цим займалося Головне слідче управління під керівництвом Юрія Столярчука. Все це вигадки, які ми чули від різних політиків і які не знайшли свого підтвердження", - повідомив у інтерв`ю Укрінформу перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук.
Заступник генпрокурора пояснив, що своїми зверненнями у Генпрокуратуру народні депутати зводять політичні рахунки.
Раніше нардеп Добродомов заявив, що відносно Яценюка була порушена справа за хабар 6 млн доларів від нардепа 7 скликання Ігоря Скосара. Також Добродомов стверджував, що ГПУ розслідує справу за фактом отримання Яценюком хабара у розмірі 3 млн доларів за призначення на посаду керівника "Концерну РРТ" Володимира Іщука.
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