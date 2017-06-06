Генпрокуратура засекретила розслідування операції, яка планувалася в Криму

Генеральна прокуратура не розкриває подробиці розслідування обставин української операції, яка планувалася в 2014 році для того, щоб не допустити або ускладнити захоплення російськими військовими степової частини Криму.

На прохання повідомити про результати перевірки документів, які перебувають у Генеральному штабі Збройних Сил України, за період з 24.02.2014 по 10.03.2014 та вказати чи були допитані посадові або колишні посадові особи у цій справі, прокуратура повідомила лише, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 1.03.2014 щодо агресії РФ, - інформує "Українська правда".

Воно стосується фактів планування, підготовки та ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації та Збройних сил РФ, що призвело до окупації території півострова Крим та інших тяжких наслідків.

Водночас у прокуратурі зазначають, що у "вказаному провадженні серед іншого досліджуються дії службових осіб сектору безпеки та оборони України щодо протидії військовій агресії Російської Федерації на території півострова Крим у лютому-березні 2014 року".

"Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії", – йдеться також у документі.

"Інша запитувана інформація є відомостями досудового розслідування і інформацією з обмеженим доступом, і на цей час не може бути розголошена", – сказано також у відповіді ГПУ.

Таким чином у військовій прокуратурі не відповіли також на запитання, чи встановлено, хто саме зупинив проведення спецоперації.

Фото:pravda.com.ua

Нагадаємо, Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальні акти у відношенні п'яти колишніх депутатів Верховної Ради Криму.