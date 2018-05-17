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Генпрокуратура завершила розслідування у справі Альперіна

Матеріали справи передадуть захисту для ознайомлення
Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють в наданні 800 тис. доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро.
Генпрокуратура завершила розслідування у справі Альперіна ФОТО: ANTIKOR.COM.UA

"Розслідування завершили, ми готові надсилати справу до суду", -  повідомив керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Володимир Гуцуля. 

Матеріали справи передані Альперіну і його захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде передано до уду.

Раніше, Апеляційний суд Києва знизив одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, підозрюваному в дачі 800 тис. доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заставу з 21 млн гривень до 140 тис. гривень.

Нагадаємо, що у листопаді НАБУ і ГПУ затримала людину, яка пропонувала одному зі співробітників НАБУ хабар в розмірі $800 тис., щоб закрити справу. Пізніше прес-служба Генпрокуратури повідомила, що "відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту" пред'явлено підозру. При цьому, генпрокурор Юрій Луценко в фейсбуці прямо вказав ім'я Альперіна.

Альперіну склали підозру за ч.3 ст.369 КК, але не затримували. До суду він з'явився.

30 листопада Печерський районний суд Києва обрав Вадиму Альперіну запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 21 млн грн.

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17 05 2018 20:40
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