Генпрокуратура завершила розслідування у справі Альперіна
"Розслідування завершили, ми готові надсилати справу до суду", - повідомив керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Володимир Гуцуля.
Матеріали справи передані Альперіну і його захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде передано до уду.
Раніше, Апеляційний суд Києва знизив одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, підозрюваному в дачі 800 тис. доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заставу з 21 млн гривень до 140 тис. гривень.
Нагадаємо, що у листопаді НАБУ і ГПУ затримала людину, яка пропонувала одному зі співробітників НАБУ хабар в розмірі $800 тис., щоб закрити справу. Пізніше прес-служба Генпрокуратури повідомила, що "відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту" пред'явлено підозру. При цьому, генпрокурор Юрій Луценко в фейсбуці прямо вказав ім'я Альперіна.
Альперіну склали підозру за ч.3 ст.369 КК, але не затримували. До суду він з'явився.
30 листопада Печерський районний суд Києва обрав Вадиму Альперіну запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 21 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві