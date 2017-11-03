Генпрокуратура збирається допитати Януковича в РФ за двома кримінальними справами

Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури України має намір клопотати до Генпрокуратури Росії про допит колишнього президента Віктора Януковича на російській території.

Януковича хочуть допитати в якості підозрюваного за двома кримінальними провадженнями – протидія протестних акцій і створення злочинного угруповання.

Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ті документи (лист від Генпрокуратури РФ про готовність розглянути можливість допиту Януковича на території РФ у присутності українських правоохоронців, – ред.) були отримані в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Віктора Януковича у державній зраді. Цей епізод розслідують слідчі прокурори Головної військової прокуратури. Звичайно, в нашому департаменті відкрито також низку кримінальних прваджень. Це провадження, зокрема, у протидії протестним акціям, Російська Федерація, безпосередньо її Генеральна прокуратура відмовила у видачі, в екстрадиції колишнього президента, посилаючись нібито на ознаки політичного переслідування. Тому нами готується клопотання про допит його як підозрюваного для того, щоб ці матеріали було залучено до тих розслідувань, які є у нас", – зазначив він.

Горбатюк підкреслив, що у кримінальному провадженні за підозрою Януковича в держзраді будуть приймати рішення слідчі прокурори Головної військової прокуратури ГПУ, а його департамент готує документи щодо двох інших кримінальних проваджень.

"Що стосується тих звинувачень, які розслідуються нашим департаментом, то відповідні клопотання про допит у кожному провадженні, де повідомлено про підозру, зокрема у протидії протестним акціям і в створенні та діяльності злочинного угруповання", – уточнив він.

За словами Горбатюка, допит буде відбуватися на території Російської Федерації, а хто його буде проводити – повинна вирішувати російська сторона.

"Ми тільки говоримо, що такі слідчі дії повинні бути, щоб забезпечити підозрюваній особі допит за обставинами, в яких вона звинувачується. А яким способом, згідно з міжнародними договорами, вирішує іноземна сторона: або самостійно, або запросять слідчих, або запропонують провести відеоконференцію", – сказав він.

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит екс-президента України Януковича на території РФ у присутності українських слідчих.

Генпрокуратура Росії заявляє, що органи російської влади не отримували від екс-президента України Віктора Януковича жодних листів із проханням про введення до України підрозділів збройних сил РФ.

Як повідомляв iPress.ua, раніше адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.