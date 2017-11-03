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Генпрокуратура збирається допитати Януковича в РФ за двома кримінальними справами

Хто буде проводити допит, вирішуватиме російська сторона
Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури України має намір клопотати до Генпрокуратури Росії про допит колишнього президента Віктора Януковича на російській території.
Генпрокуратура збирається допитати Януковича в РФ за двома кримінальними справами Віктор Янукович. Фото: AFP

Януковича хочуть допитати в якості підозрюваного за двома кримінальними провадженнями – протидія протестних акцій і створення злочинного угруповання.

Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ті документи (лист від Генпрокуратури РФ про готовність розглянути можливість допиту Януковича на території РФ у присутності українських правоохоронців, – ред.) були отримані в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Віктора Януковича у державній зраді. Цей епізод розслідують слідчі прокурори Головної військової прокуратури. Звичайно, в нашому департаменті відкрито також низку кримінальних прваджень. Це провадження, зокрема, у протидії протестним акціям, Російська Федерація, безпосередньо її Генеральна прокуратура відмовила у видачі, в екстрадиції колишнього президента, посилаючись нібито на ознаки політичного переслідування. Тому нами готується клопотання про допит його як підозрюваного для того, щоб ці матеріали було залучено до тих розслідувань, які є у нас", – зазначив він.

Горбатюк підкреслив, що у кримінальному провадженні за підозрою Януковича в держзраді будуть приймати рішення слідчі прокурори Головної військової прокуратури ГПУ, а його департамент готує документи щодо двох інших кримінальних проваджень.

"Що стосується тих звинувачень, які розслідуються нашим департаментом, то відповідні клопотання про допит у кожному провадженні, де повідомлено про підозру, зокрема у протидії протестним акціям і в створенні та діяльності злочинного угруповання", – уточнив він.

За словами Горбатюка, допит буде відбуватися на території Російської Федерації, а хто його буде проводити – повинна вирішувати російська сторона.

"Ми тільки говоримо, що такі слідчі дії повинні бути, щоб забезпечити підозрюваній особі допит за обставинами, в яких вона звинувачується. А яким способом, згідно з міжнародними договорами, вирішує іноземна сторона: або самостійно, або запросять слідчих, або запропонують провести відеоконференцію", – сказав він.

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит екс-президента України Януковича на території РФ у присутності українських слідчих.

Генпрокуратура Росії заявляє, що органи російської влади не отримували від екс-президента України Віктора Януковича жодних листів із проханням про введення до України підрозділів збройних сил РФ.

Як повідомляв iPress.ua, раніше адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

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11 03 2017 19:20
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