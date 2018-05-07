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Генпрокуратура змінила підозру Добкіну

Справу про земельні махінації у Харкові готують до передачі в суд
Генеральна прокуратура України змінила підозру депутатові Верховної Ради Михайлу Добкіну.
Генпрокуратура змінила підозру Добкіну Фото: facebook.com/LarysaSargan

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що услід за цим відбудеться зміна підозр іншим фігурантам кримінального провадження, за яким проходить Добкін, досудове розслідування буде закрито, а його матеріали відкриють стороні захисту.

"Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті", - написала Сарган у Facebook.

Нагадаємо, що 29 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна.

За версією слідства, в результаті протиправних дій Добкіна, скоєних ним за попередньою змовою з групою інших осіб, з власності територіальної громади Харкова незаконно вилучили земельні ділянки загальною площею понад 77 га, що завдало їй збитків у розмірі майже 227 млн грн. Дії Добкіна кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції від 05.04.2001) - зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України - обман з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова.

13 липня 2017 року Верховна Рада зняла з Добкіна депутатську недоторканність, а також дала згоду на його затримання і арешт.

Печерський райсуд Києва заарештував Добкіна на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 50 млн гривень, яку за нього внесли Вадим Новинський і Борис Колесніков.

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05 07 2018 18:57
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