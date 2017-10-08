Генпрокуратурі дозволили досудове розслідування щодо Арбузова

У травні його було оголошено в розшук

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова у справі про невиконання акціонерами "Укртелекому" і ЕСУ умов приватизації.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

У відомстві нагадують, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом невиконання покупцем пакета акцій ВАТ "Укртелеком" - ТОВ ЕСУ умов приватизації в частині створення виділеної телекомунікаційної мережі спецпризначення і незаконного її фінансування в 2012-13гг за рахунок коштів держбюджету України на суму 220 млн грн.

У цьому провадженні 24 квітня було складено повідомлення про підозру Арбузову за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

26 травня поточного року він був оголошений в розшук.

Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.