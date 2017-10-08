Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Генпрокуратурі дозволили досудове розслідування щодо Арбузова

У травні його було оголошено в розшук
Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова у справі про невиконання акціонерами "Укртелекому" і ЕСУ умов приватизації.
Генпрокуратурі дозволили досудове розслідування щодо Арбузова Сергій Арбузов. Фото: kmu.gov.ua

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

У відомстві нагадують, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом невиконання покупцем пакета акцій ВАТ "Укртелеком" - ТОВ ЕСУ умов приватизації в частині створення виділеної телекомунікаційної мережі спецпризначення і незаконного її фінансування в 2012-13гг за рахунок коштів держбюджету України на суму 220 млн грн.

У цьому провадженні 24 квітня було складено повідомлення про підозру Арбузову за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

26 травня поточного року він був оголошений в розшук.

Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2017 18:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.