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Генпрокурор Нью-Йорка подав судовий позов проти братів Вайнштейнів

Ерік Шнайдерман вважає, що жертви продюсера мають отримати компенсації
Генпрокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман подав судовий позов проти Харві і Боба Вайнштейнів, а також проти їх компанії The Weinstein Company.
Генпрокурор Нью-Йорка подав судовий позов проти братів Вайнштейнів Фото: cloudfront.net

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, генпрокурор звинувачує керівництво компанії у нездатності захистити співробітників від домагань з боку Харві Вайнштейна.

Ерік Шнайдерман вважає, що жертви продюсера мають отримати компенсації.

На початку лютого американського продюсера Гарві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

Нагадаємо, що Гарві Вайнштейна було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.

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12 02 2018 08:35
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