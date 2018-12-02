Генпрокурор Нью-Йорка подав судовий позов проти братів Вайнштейнів

Генпрокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман подав судовий позов проти Харві і Боба Вайнштейнів, а також проти їх компанії The Weinstein Company.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, генпрокурор звинувачує керівництво компанії у нездатності захистити співробітників від домагань з боку Харві Вайнштейна.

Ерік Шнайдерман вважає, що жертви продюсера мають отримати компенсації.

На початку лютого американського продюсера Гарві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

Нагадаємо, що Гарві Вайнштейна було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.