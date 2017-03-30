Генпрокурор пояснив, чому підтримує легалізацію зброї для громадян

На його думку, після певних експертиз щодо особи, певних обмежень все ж таки треба піти на легалізацію

Генпрокурор України Юрій Луценко вважає за необхідне суворо карати за використання нелегально придбаної зброї, але водночас висловлюється за легалізацію дозволеної.

“Якщо спрощено: ми даємо можливість легального пістолета, але водночас жорстко караємо за нелегальну наявність автомата або незареєстрованої іншої зброї”, - пояснив свою позицію Луценко у коментарі кореспондентові Укрінформу.

Він переконаний у “неможливості миритися з тим, що люди, бізнесмени, а тим більше так звані приватні охоронці, а ще гірше - так звані активісти відкрито використовують у політичній та бізнесовій діяльності автоматичну нарізну зброю”. За його словами, це виходить за рамки будь-яких світових практик.

Водночас Луценко, як і тоді, коли був міністром внутрішніх справ, так і зараз виступає за легалізацію права мати зброю громадянам України, за що його різко критикували, у тому числі й високопосадовці МВС, і відставні силовики. “Але я досі упевнений, що таке право треба надати громадянам після певних процедур”, - наголосив керівник ГПУ.

Свою думку він пояснив тим, що, по-перше, ймовірність збройного опору - головна причина страху злочинців, а по-друге - будь-який злочинець може придбати зброю в сучасній Україні, а людина, в якої є що охороняти – сім’ю, будинок, бізнес, - не має такої легальної можливості.

“Так ми самі штовхаємо його (громадянина. - Ред.) в нелегальні можливості. Це ненормально”, - наголошує Луценко.

На його думку, після певних експертиз щодо особи, певних обмежень все ж таки треба піти на легалізацію. “Звичайно, не автоматичної зброї”, - підкреслив він.

Нагадаємо, поліція вилучила автомати, гвинтівки, пістолети, частини нарізної зброї, більше двох тисяч патронів та станок для виготовлення зброї у Маріуполі. Власник квартири, який налагодив виробництво зброї та патронів, затриманий.