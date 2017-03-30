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Генпрокурор пояснив, чому підтримує легалізацію зброї для громадян

На його думку, після певних експертиз щодо особи, певних обмежень все ж таки треба піти на легалізацію
Генпрокурор України Юрій Луценко вважає за необхідне суворо карати за використання нелегально придбаної зброї, але водночас висловлюється за легалізацію дозволеної.
Генпрокурор пояснив, чому підтримує легалізацію зброї для громадян Фото:112.ua

“Якщо спрощено: ми даємо можливість легального пістолета, але водночас жорстко караємо за нелегальну наявність автомата або незареєстрованої іншої зброї”, - пояснив свою позицію Луценко у коментарі кореспондентові Укрінформу.

Він переконаний у “неможливості миритися з тим, що люди, бізнесмени, а тим більше так звані приватні охоронці, а ще гірше - так звані активісти відкрито використовують у політичній та бізнесовій діяльності автоматичну нарізну зброю”. За його словами, це виходить за рамки будь-яких світових практик.

Водночас Луценко, як і тоді, коли був міністром внутрішніх справ, так і зараз виступає за легалізацію права мати зброю громадянам України, за що його різко критикували, у тому числі й високопосадовці МВС, і відставні силовики. “Але я досі упевнений, що таке право треба надати громадянам після певних процедур”, - наголосив керівник ГПУ.

Свою думку він пояснив тим, що, по-перше, ймовірність збройного опору - головна причина страху злочинців, а по-друге - будь-який злочинець може придбати зброю в сучасній Україні, а людина, в якої є що охороняти – сім’ю, будинок, бізнес, - не має такої легальної можливості.

“Так ми самі штовхаємо його (громадянина. - Ред.) в нелегальні можливості. Це ненормально”, - наголошує Луценко.

На його думку, після певних експертиз щодо особи, певних обмежень все ж таки треба піти на легалізацію. “Звичайно, не автоматичної зброї”, - підкреслив він.

Нагадаємо, поліція вилучила автомати, гвинтівки, пістолети, частини нарізної зброї, більше двох тисяч патронів та станок для виготовлення зброї у Маріуполі. Власник квартири, який налагодив виробництво зброї та патронів, затриманий.

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30 03 2017 06:56
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