Генпрокурор РФ заявив, що Березовський поплатився життям за зв'язки зі спецслужбами Британії

Генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що бізнесмен Борис Березовський діяв у 2007 році під контролем британських спецслужб і згодом поплатився за це життям.

Версію смерті Березовського, висунуту генеральною прокуратурою Росії тиждень тому, Чайка нагадав у середу з трибуни Ради Федерації, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На тлі подій в англійському Солсбері, де були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка, російське відомство звернулося до іншого випадку гучного отруєння росіянина у Британії, в якому британські слідчі також побачили російський слід, - смерті Литвиненка.

Водночас генпрокуратура Росії тепер стверджує, що в отруєнні Олександра Литвиненка полонієм брав участь Борис Березовський (смерть опального російського олігарха 2013 року під Лондоном британська влада також вважає підозрілою).

На брифінгу генпрокуратури 9 квітня слідчі показали нібито секретні документи, які доводять, що Березовський 2003 року отримав політичний притулок у Великобританії, надавши неправдиву інформацію про підготовлюваний на нього в Росії замах. Викрити брехню міг екс-офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, тому Березовський був зацікавлений у його смерті, свідчить ця версія російських силовиків.

Однак 18 квітня Чайка уточнив, що самостійно організувати отруєння Литвиненка Борис Березовський не зміг би, натякнувши на те, що радіоактивний ізотоп та інформаційне прикриття були надані британськими спецслужбами,

"Березовський діяв під контролем спецслужб Великобританії і разом з ними, за що згодом, коли вирішив повернутися на батьківщину, поплатився своїм життям", - додав Чайка.

Раніше влада РФ офіційно погоджувалася з версією про самогубство Бориса Березовського на ґрунті депресії і туги за батьківщиною. Президент Володимир Путін говорив, що незадовго до смерті Березовський писав йому листи з каяттям і проханням дозволити повернутися в Росію. Однак Кремль нічого не повідомляв, яку відповідь було надано опальному олігархові (і чи було надано взагалі). Доказів існування цих листів громадськості не було надано.

Сам Борис Березовський стверджував, що саме завдяки його впливу президент Росії Борис Єльцин у 1999 році обрав Володимира Путіна на роль наступника і що він вважає це своєю помилкою. Березовський залишив Росію наприкінці 2000 року.

У Росії на Березовського було відкрито низку кримінальних справ за звинуваченнями від шахрайства до спроб насильницького захоплення влади, - кілька разів суди виносили ухвали про заочний арешт і про заочні вироки. Вимоги екстрадувати його в Росію були відхилені Магістратським судом Лондона.

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.