Генпрокурор США приховав свої зустрічі з послом Росії, - The Washington Post
"За інформацією чиновника з Міністерства юстиції, сенатор Джеф Сешнс в минулому році двічі мав бесіди з послом Росії в США, однак не розповів про ці зустрічі, коли його запитали про можливі контакти між членами кампанії президента Трампа та представниками Москви під час слухань щодо його затвердження на посаді генерального прокурора", - йдеться у публікації The Washington Post.
Одна із зустрічей була приватною розмовою між Сешнсом і Кисляком, яка відбулася у вересні в офісі сенатора. У зв'язку з цим наводиться оцінка представників розвідки, які відзначили, що в той час був якраз пік російської кібер-кампанії на президентських виборах в США.
Ще одна зустріч відбулася в липні, йдеться в повідомленні. На момент зустрічей з Кисляком Сешнс був старшим членом впливового Комітету у справах збройних сил, а також одним з головних радників з питань зовнішньої політики Трампа, нагадує видання. Він зіграв важливу роль у підтримці Трампа.
Нагадаємо, радник Дональла Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн подав у відставку з посади в зв'язку з "наданням віце-президенту та іншим неповної інформації щодо телефонних розмов з послом Росії".
За кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва, з російським послом Сергієм Кисляком.
Як генеральний прокурор, Джеф Сешнс (ставленик Трампа) курирує Міністерство юстиції і ФБР, які проводять розслідування щодо втручання росії у вибори, а також будь-яких зв'язків з російськими представників нинішньої команди глави Білого дому.
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