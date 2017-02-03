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Генпрокурор США приховав свої зустрічі з послом Росії, - The Washington Post

Джеф Сешнс в минулому році двічі мав бесіди з послом Росії в США, однак не розповів про ці зустрічі
Нещодавно затверджений генеральний прокурор США Джеф Сешнс в минулому році мав дві зустрічі з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком, про які не доповів на слуханнях про його призначення на посаду.
Генпрокурор США приховав свої зустрічі з послом Росії, - The Washington Post Джеф Сешнс Фото: Reuters

"За інформацією чиновника з Міністерства юстиції, сенатор Джеф Сешнс в минулому році двічі мав бесіди з послом Росії в США, однак не розповів про ці зустрічі, коли його запитали про можливі контакти між членами кампанії президента Трампа та представниками Москви під час слухань щодо його затвердження на посаді генерального прокурора", - йдеться у публікації The Washington Post.

Одна із зустрічей була приватною розмовою між Сешнсом і Кисляком, яка відбулася у вересні в офісі сенатора. У зв'язку з цим наводиться оцінка представників розвідки, які відзначили, що в той час був якраз пік російської кібер-кампанії на президентських виборах в США.

Ще одна зустріч відбулася в липні, йдеться в повідомленні. На момент зустрічей з Кисляком Сешнс був старшим членом впливового Комітету у справах збройних сил, а також одним з головних радників з питань зовнішньої політики Трампа, нагадує видання. Він зіграв важливу роль у підтримці Трампа.

Нагадаємо, радник Дональла Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн подав у відставку з посади в зв'язку з "наданням віце-президенту та іншим неповної інформації щодо телефонних розмов з послом Росії".

За кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва, з російським послом Сергієм Кисляком.

Як генеральний прокурор, Джеф Сешнс (ставленик Трампа) курирує Міністерство юстиції і ФБР, які проводять розслідування щодо втручання росії у вибори, а також будь-яких зв'язків з російськими представників нинішньої команди глави Білого дому.

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