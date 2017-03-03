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Генпрокурор США розповів, що говорив з послом Росії про Україну

Посол РФ заявив, що Росія не зробила нічого неправильного
Генпрокурор і міністр юстиції США Джеф Сешнс розповів, про що розмовляв з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком.
Генпрокурор США розповів, що говорив з послом Росії про Україну Джеф Сешнс Фото: Reuters

За його словами, вони заздалегідь здзвонилися і домовилися про зустріч, на якій також були присутні співробітники офісу Сешнса, передає 112 Україна.

"Ми трохи говорили про проблему тероризму, наскільки я пам'ятаю, і раптово виникла тема України - український посол напередодні був у мене в офісі. Кисляк заявив, що Росія не зробила нічого неправильного", - розповів Сешнс.

Також він згадав, що він розповідав Кисляку про свою поїздку до Росії в 1991 році.

Крім того, за словами Сешнса, російський посол запросив його на ланч, але генпрокурор відповів відмовою.

Нагадаємо, в статті американського видання The Washington Post говорилося, що Джеф Сешнс в минулому році мав дві зустрічі з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком, про яких не доповів на слуханнях про його призначення на посади.

На момент зустрічей з Кисляком Сешнс був старшим членом впливового Комітету у справах збройних сил, а також одним з головних радників з питань зовнішньої політики Трампа.

Раніше радник Дональла Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн подав у відставку з посади в зв'язку з "наданням віце-президенту та іншим неповної інформації щодо телефонних розмов з послом Росії".

За кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва, з російським послом Сергієм Кисляком.

Як генеральний прокурор, Джеф Сешнс (ставленик Трампа) курирує Міністерство юстиції і ФБР, які проводять розслідування щодо втручання росії у вибори, а також будь-яких зв'язків з російськими представників нинішньої команди глави Білого дому.

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03 03 2017 07:19
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