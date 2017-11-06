Генпрокурор США свідчитиме у справі втручання Росії у вибори президента

"У світлі повідомлень, пов'язаних з недавнім виступом Комі в сенатському комітеті з розвідки, важливо, щоб я міг обговорити ці питання у відповідній інстанції. Комітет з розвідки Сенату США є найбільш підходящим для цього місцем", - йдеться в листі Сешнса сенатору Річарду Шелбі, який опублікував NBC.

Сешнс дасть свідчення у вівторок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі розповів, що Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.