Генпрокурор США визнав, що говорив з російським послом Кисляком про Україну

Сешнс сказав, що що Кисляк намагався запевнити його в тому, що всі дії Росії були правильними

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс під час офіційної зустрічі з послом Росії в Вашингтоні Сергієм Кисляком озвучив занепокоєння щодо агресії РФ проти України.

Про це він заявив у вівторок під час слухань у верхній палаті Конгресу США, відповідаючи на запитання сенатора Маккейна, передає Укрінформ.

"Чи порушували ви питання під час цієї зустрічі щодо вторгнення Росії в Україну та анексії Криму?" – поставив запитання Джон Маккейн.

Сешнс підтвердив, що про це йшлося та прокоментував ситуацію, яка мала місце під час його спілкування з російським послом.

"Я прекрасно пам'ятаю це. Напередодні моєї зустрічі з російським послом я зустрічався з українським послом. І я почув від нього занепокоєння щодо Росії, й потім порушив це питання перед паном Кисляком", - зазначив генпрокурор.

Він також підкреслив, що Кисляк намагався запевнити його в тому, що всі дії Росії були правильними.

Нагадаємо, генеральний прокурор США Джефф Сешнс у вівторок давав свідчення перед Комітетом з питань розвідки Сенату США у питаннях розслідування законодавців щодо втручання Росії у внутрішні справи США.

Міністр також прокоментував інформацію телеканалу CNN про свою зустріч послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком, яка могла відбутися 27 квітня 2016 року в готелі "Мейфлауер". "У мене не було приватних зустрічей з російськими чиновниками в готелі "Мейфлауер", - сказав він.

При цьому Сешнс підтвердив, що два рази зустрічався з послом і не обговорював з ним "безумовно нічого такого, що було б недоречним". "Я хочу чітко заявити, що ніколи не зустрічався і не вів жодних розмов з російськими чиновниками", які стосувалися минулорічних американських виборів або втручання у виборчий процес, вказав Сешнс.