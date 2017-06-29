Генпрокурор вніс до Верховної Ради подання на затримання і арешт депутата Михайла Добкіна
"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Добкіна", – повідомив Луценко.
За словами глави ГПУ, в діях Добкіна вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га та вартістю понад 220 млн грн.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Добкін підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.
Вона також оприлюднила фото відповідного подання, яке підписав Луценко.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.
Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа