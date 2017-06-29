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Генпрокурор вніс до Верховної Ради подання на затримання і арешт депутата Михайла Добкіна

У діях Добкіна вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству
Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до відповідальності, затримання та арешт депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.
Генпрокурор вніс до Верховної Ради подання на затримання і арешт депутата Михайла Добкіна Геннадій Кернес, Михайло Добкін. Фото: texty.org.ua

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Добкіна", – повідомив Луценко.

За словами глави ГПУ, в діях Добкіна вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га та вартістю понад 220 млн грн.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Добкін підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Вона також оприлюднила фото відповідного подання, яке підписав Луценко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.

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29 06 2017 19:05
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