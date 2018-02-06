Генсек НАТО попередив Ізраїль у відсутності гарантій безпеки з боку Альянсу у випадку війни з Іраном

Ізраїль не може отримати гарантій безпеки, оскільки не є членом організації

У разі нападу Ірану на Ізраїль, НАТО не буде втручатися в конфлікт, заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Генсек альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналу Spiegel наголосив, що НАТО підтримує партнерські відносини з Ізраїлем. Однак Північноатлантичний договір має на увазі гарантії безпеки лише членам військово-політичного блоку.

"Ізраїль є нашим партнером, але не є членом НАТО. Гарантії безпеки за статтею 5 [Північноатлантичного договору] не поширюються на Ізраїль", - заявив він.

Столтенберг особливо підкреслив, що НАТО не бере участі в процесі врегулювання на Близькому Сході і військових конфліктах в регіоні.

"Це не наша робота", - пояснив він. Крім того, генсек альянсу визнав, що серед членів організації присутні розбіжності щодо майбутньої ядерної угоди з Іраном. Проте всі партнери по НАТО "однаково занепокоєні ракетною програмою Ірану і його діяльністю, такою як підтримка терористичних груп, що веде до нестабільності в регіоні", заявив Столтенберг.

Довідка:

Стаття 5 договору про створення НАТО, підписаного в 1949 році, присвячена колективному захисту членів альянсу. Згідно з цим положенням, "збройний напад на одного, або кількох членів НАТО у Європі, або Північній Америці вважається нападом на них усіх". Таким чином, атака на одного із членів НАТО має на увазі початок війни з усіма членами організації.

Фактично стаття 5 договору вперше була введена в дію лише 11 вересня 2001 року, більш ніж через 50 років після підписання. Після атаки терористів на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку було прийнято рішення про колективн3 відповідь членів НАТО на напад на США. Відповідно до договору, країни НАТО взяли участь в ряді американських операцій, спрямованих проти терористичних структур, в тому числі і військовій операції в Афганістані.