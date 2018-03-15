Столтенберг поставив отруєння в Британії в один ряд з агресією Росії в Україні

"НАТО не буде відповідати Росії танком на танк, ракетою на ракету, або дроном на дрон"

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг різко засудив використання у Великобританії проти екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки нервово-паралітичного газу.

Виступаючи на презентації щорічного звіту НАТО за 2017 рік, Столтенберг назвав отруєння Скрипаля "першим використанням, з метою нападу, нервового газу на території альянсу з моменту заснування НАТО", - повідомляє Голос Америки.

Він назвав напад частиною "легковажної російської поведінки, яка триває багато років". Така поведінка, за словами Столтенберга, включає незаконну анексію Криму, військову підтримку сепаратистів на сході України, військову присутність в Молдові та Грузії проти волі цих країн. "Всі союзники згодні, що напад був чітким порушенням міжнародних норм і домовленостей", - заявив Столтенберг, повідомивши, що альянс "закликав Росію вирішити питання Великобританії".

Він також згадав про російське "втручання в Чорногорії і в інших районах Західних Балкан".

Столтенберг зазначив, що "розмивання межі" між ядерною і звичайною війною "знижує поріг для використання Росією ядерної зброї".

Він зазначив, що альянс продовжить пошуки "змістовного діалогу" з Росією, що "складно", але "життєво необхідно для збільшення прозорості і зниження ризиків".

Говорячи про майбутні дії НАТО у відповідь на нарощування Росією озброєнь, він зазначив, що "НАТО не буде відповідати Росії танком на танк, ракетою на ракету, або дроном на дрон".

"Ми не хочемо нової "холодної війни". І ми не хочемо, щоб нас втягували в нову гонку озброєнь. У гонці озброєнь немає переможців. Вона дорого коштує, ризикована і не слугує нічиїм інтересам. Однак, не сумнівайтеся: НАТО захистить своїх союзників від будь-якої загрози", - підкреслив він.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

Трамп, Мей, Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в Європі.

"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", - йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що Британія розробляє економічні заходи впливу на багатих росіян, чиї активи знаходяться у Великобританії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.