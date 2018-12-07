Столтенберг про погрозу Трампа вийти з Альянсу: це зробило нас сильнішими

Генсек також підтвердив, що за підсумками дискусії з Трампом союзники погодилися збільшити витрати на оборон

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побічно підтвердив, що Трамп погрожував вийти з Альянсу.

Генсек заявив, що розраховував почути жорстку позицію США. "Я вам казав напередодні саміту, що я чекаю відвертою дискусії про розподіл витрат. І це – саме, те, що відбулося", - пояснив він після завершення саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про дану погрозу Трампа, Столтенберг висловив переконання, що вона допомогла Альянсу, оскільки "зробила альянс сильніше"

"У нас була дуже відверта дискусія і вчора і сьогодні і це зробило Альянс сильнішим", - повторив він.

Генсек також підтвердив, що за підсумками дискусії з Трампом союзники погодилися збільшити витрати на оборону.

Раніше повідомляли, що Трамп на саміті НАТО пригрозив вийти з Альянсу, але передумав після екстрених зборів.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що на засіданні Північноатлантичної ради він пригрозив виходом Штатів з Альянсу, Трамп заявив, що був "дуже нещасливий" на початку переговорів, але задоволений їх результатами.

Трамп не заперечив, що погрожував можливим виходом США з НАТО. Він також підтвердив, що вважає можливою таку політику без попереднього схвалення Конгресом. "Я вірю в те, що я можу (висувати такі вимоги)", - зауважив він.

Коментуючи свою позицію під час екстреного засідання, він заявив, що союзники дали йому обіцянку підвищити оборонний бюджет і таким чином переконали його. "Я сказав, що буду дуже нещасливий, якщо люди не будуть виконувати свої зобов'язання (з приводу оборонного бюджету в розмірі від 2% ВВП) ... А зараз я радий, що в нас є сильне НАТО. Альянс став сильнішим, аніж він був учора", - заявив Трамп.

Усі заплановані в рамках саміту НАТО двосторонні зустрічі американського лідера були припинені.

"Європейська правда" з посиланням на свої джерела в Адміністрації Президента повідомляє, що зустріч Порошенка і Трампа все таки відбулася. "Зустріч тривала близько 20 хвилин. Обговорили широкий спектр питань, включаючи "Північний потік-2" і подальшу співпрацю в оборонній сфері", - заявило джерело в АП. Інший співрозмовник видання зазначив, що через зсув порядку денного переговори відбувалися без запрошення преси.

Нагадаємо, 11-12 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Королівстві Бельгія, де візьме участь у заходах саміту НАТО на запрошення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.