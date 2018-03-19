Генсек НАТО: РФ має передати інформацію щодо програми "Новічок" до ОЗХЗ

Відповідь Росії поки що продемонструвала чітке ігнорування питань міжнародного миру та безпеки

Росія не демонструє бажання співпрацювати у розслідуванні отруєння в Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі з главою МЗС Британії Борисом Джонсоном.

"Атака у Солсбері була неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил, яка відбулася на тлі більш широкої безрозсудної російської поведінки…Ми бачимо різні гібридні тактики, включаючи кібератаки", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО закликає Росію надати інформацію щодо програми "Новічок" до Організації із заборони хімічної зброї.

"Відповідь Росії поки що продемонструвала чітке ігнорування питань міжнародного миру та безпеки", - додав генсек НАТО.

Сьогодні стало відомо, що до Британії прибули експерти ОЗХЗ, щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

У понеділок, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія. Також Тереза ​​Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення з приводу події.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.