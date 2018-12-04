Генсек НАТО: У Росії зростає бажання застосувати ядерну зброю
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, пише DW.com.
Столтенберг наполягає на рішучих діях членів альянсу щодо Росії. Важливо продемонструвати Москві, що такі її дії, як в Криму, а також кібератаки або порушення міжнародних правил, не залишаться без наслідків.
Йдеться про країну, яка атакувала Україну і використовувала війська в Молдові і Грузії проти волі цих країн. Крім того, Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії і модернізує свій ядерний арсенал, вказав генсек НАТО.
Столтенберг попередив, що у російської влади знижується психологічний бар'єр для використання ядерної зброї.
Поки Росія не змінить своєї поведінки, війська НАТО залишатимуться в Східній Європі, а санкції проти Москви не будуть скасовані, підкреслив Йенс Столтенберг.
У той же час, за його словами, альянс прагне до діалогу з Росією.
"Ми не хочемо холодної війни", - зазначив генеральний секретар НАТО.
Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив про створення новітньої російської ракети з ядерною енергоустановкою ядерний ракетний комплекс для нейтралізації загроз військового потенціалу США.
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