Генсек НАТО: У Росії зростає бажання застосувати ядерну зброю

Столтенберг попередив, що у російської влади знижується психологічний бар'єр для використання ядерної зброї

У російської влади зростає готовність використовувати ядерну зброю. Москва модернізує ядерний арсенал, і бар'єр для його застосування знижується.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, пише DW.com.

Столтенберг наполягає на рішучих діях членів альянсу щодо Росії. Важливо продемонструвати Москві, що такі її дії, як в Криму, а також кібератаки або порушення міжнародних правил, не залишаться без наслідків.

Йдеться про країну, яка атакувала Україну і використовувала війська в Молдові і Грузії проти волі цих країн. Крім того, Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії і модернізує свій ядерний арсенал, вказав генсек НАТО.

Столтенберг попередив, що у російської влади знижується психологічний бар'єр для використання ядерної зброї.

Поки Росія не змінить своєї поведінки, війська НАТО залишатимуться в Східній Європі, а санкції проти Москви не будуть скасовані, підкреслив Йенс Столтенберг.

У той же час, за його словами, альянс прагне до діалогу з Росією.

"Ми не хочемо холодної війни", - зазначив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив про створення новітньої російської ракети з ядерною енергоустановкою ядерний ракетний комплекс для нейтралізації загроз військового потенціалу США.