Генсек НАТО вибачився перед Туреччиною за "список ворогів"

Винного в інциденті невідкладно відсторонили від роботи у Об’єднаному військовому центрі і зараз ведеться розслідування

Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.

"Мене проінформували про порушення, яке мало місце під час навчань в Центрі об’єднаних бойових дій НАТО в Ставангері, Норвегія. Я прошу вибачення за те, що сталося. Інцидент стався в результаті дій окремої людини і не відображає погляди НАТО", - заявив Столтенберг, повідомляє видання Hurriyet Daily News.

Він зазначив, що винного в інциденті невідкладно відсторонили від роботи у Об’єднаному військовому центрі і зараз ведеться розслідування.

За словами генсека, йдеться про цивільного найманого працівника, якого взяла на роботу Норвегія, а не НАТО.

"Норвезька влада прийматиме рішення про дисциплінарну відповідальність працівника", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів.