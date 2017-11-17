Генсек НАТО вибачився перед Туреччиною за "список ворогів"
"Мене проінформували про порушення, яке мало місце під час навчань в Центрі об’єднаних бойових дій НАТО в Ставангері, Норвегія. Я прошу вибачення за те, що сталося. Інцидент стався в результаті дій окремої людини і не відображає погляди НАТО", - заявив Столтенберг, повідомляє видання Hurriyet Daily News.
Він зазначив, що винного в інциденті невідкладно відсторонили від роботи у Об’єднаному військовому центрі і зараз ведеться розслідування.
За словами генсека, йдеться про цивільного найманого працівника, якого взяла на роботу Норвегія, а не НАТО.
"Норвезька влада прийматиме рішення про дисциплінарну відповідальність працівника", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, сьогодні Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів.
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