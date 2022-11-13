Генсек ООН проти "будь-якого" миру між рф і Україною - він має базуватись на міжнародному праві
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що мир між росією і Україною має бути укладений на основі принципів організації та міжнародного права.
Про це він сказав під час візиту до Камбоджі, повідомляє сайт ООН.
За його словами, на порядку денному залишаються війна росії проти України, глобальна енергетична та продовольча криза, а також питання клімату.
Він зазначив, що позиція ООН щодо України залишається "чіткою" і полягає в тому, що повномасштабне вторгнення росії порушило статут ООН та територіальну цілісність України.
"Це має бути не просто якийсь мир, а мир, що ґрунтується на цінностях статуту ООН. І мир на основі міжнародного права", — резюмував генсек ООН.
Раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росію давно вже ніхто не боїться, бо вони боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах.
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