Генсек ООН виступив за створення нового управління з боротьби із тероризмом
З такою пропозицією він виступив на засіданні Генасамблеї.
"Моя попередня пропозиція: вивести цільову групу з реалізації Глобальної контртерористичної стратегії і Центр ООН з питань боротьби з тероризмом з Департаменту з політичних питань і створити нове Управління з контртероризму", - сказав Гутерреш, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, "єдиною метою створення нового Управління є підвищення ефективності роботи, не змінюючи існуючі мандати у сфері боротьби з тероризмом".
"Нове управління не буде мати наглядових повноважень щодо Виконавчого директорату Контртерористичного комітету РБ та інших підзвітних РБ ООН структурам. Воно буде доповідати Генеральній Асамблеї через мене", - зазначив Гутерріш.
Генсек ООН організації нагадав про те, які небезпеки несе світу тероризм.
"Недавні теракти по всьому світу доводять, як широко поширився тероризм і збагачує його войовничий екстремізм. В той же час не можна прив'язувати тероризм до якої-небудь національності, культури, релігії етнічної групи", - сказав Гутерріш,
Він додав, що нове управління буде відігравати провідну роль у виконанні завдань, які на генерального секретаря поклали держави-члени ООН, буде надавати необхідну підтримку країн в їх антитерористичної діяльності та забезпечувати прозорість діяльності Організації по боротьбі з тероризмом і мобілізацію ресурсів.
"Новий офіс не має на меті втручатися (в політику інших країн – ред.). Я хочу ясно заявити: це пропозиція про створення нового Офісу з контртероризму не зазіхає на національний суверенітет жодної з держав-членів ООН", - підкреслив Гутерріш.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін озвучив український план реформування Ради безпеки ООН.
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